Futbola açım
F.Bahçe’nin yeni maestrosu, oynamadığı dönemde idmanlarını aksatmadığını belirterek, “Buraya gelmeden ekstra 2-3 hafta kamp yaptım. Sezon başladığında iyi bir Mehmet Ekici göreceksiniz” dedi
YARDIM ALMADIM
Futbol oynamadığı dönemde psikolojik bir yardım almadığını vurgulayan Mehmet, "Almanya'da doğdum, Bundesliga'da oynadım. Orada futbolcuları böyle durumlara hazırlıyorlar. 5 ay boyunca idmanlarımı aksatmadan yaptım. Oradaki ekibe teşekkür ediyorum. Ekstradan buraya gelmeden önce de 2-3 haftalık bir süre kamp geçirdim. Futbola aç oldum ve özledim. O yüzden sezon başladığında iyi bir Mehmet Ekici göreceksiniz" değerlendirmesinde bulundu.
YARISI DOĞRU YARISI YANLIŞ
Transfer sürecinde hakkında birçok şeyin yazıldığını kaydeden Ekici, "Bunların yüzde 50-60'ı doğru olabilir. Doğru olmayan bazı şeyler de var. Bu konulara artık çok fazla girmek istemiyorum. Geçmişe değil, ileriye bakmak istiyorum. Benim için önemli olan tek şey futbol. Futbolumla gündemde olacağım" dedi.
FRİKİKLER ARTIK BENİM
Ekici, geçen sezon genellikle Van Persie ve Simon Kjaer'in kullandığı frikikler için iddialı konuşarak, "Duran topların başında inşallah beni göreceksiniz. O konuda çalışıyorum. Bunu da sahaya inşallah yansıtırım" ifadesini kullandı. Fenerbahçe taraftarlarına destekleri için teşekkür eden gurbetçi futbolcu, "Kadıköy'de rakip oyuncu olarak oynamak hiç kolay değil. Çok mutluyum rakip olarak değil de bu forma altında burada oynayacağım için. Fenerbahçe'de kupalar kazanmak, büyük başarılar yaşamak istiyorum" şeklinde konuştu.
HER YERDE OYNARIM
Orta sahanın her bölgesinde kendisini rahat hissettiğini belirten Mehmet, "6 numara oynadım, 8 numara oynadım. Hocam beni nerede oynatmak istiyorsa orada oynarım" diye konuştu.
iDOLLERi SCHOLL VE ZiDANE
'İdol futbolcun kim?' sorusuna, "Futbola başladığımda Mehmet Scholl'u çok beğeniyordum. Sonra hocam oldu... Zinedine Zidane'ı da futbolculuğunda örnek alıyordum. Şu anda da İniesta, Xavi var" yanıtını veren Mehmet Ekici, "Çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübündeyim. En kısa sürede milli formayı giymek istiyorum" ifadelerini kullandı.
YILDIRIM: PROFESYONEL DAVRANDI
İmza törenine katılan başkan Aziz Yıldırım ise şu ifadeleri kullandı: "Bugün Mehmet'e destek olmak için buraya geldim. Ocak ayında Mehmet'in transferi için Trabzonspor'la görüştük. Bazı şifai anlaşmalar yapıldı ama gerçekleşmedi. O dönemde Mehmet ile de konuştuk. Kendisi Fenerbahçe'de oynamak istediğini söyledi. Beklemisini söyledik. Bugün süreci tamamladık. Uzun yıllar kulübümüze hizmet edeceğini düşünüyorum. Profesyonelce davranışlarını asla unutmayacağız."
11 NUMARAYI GİYECEK
Mehmet Ekici, Fenerbahçe'de giyeceği 11 numaralı forması ile basın mensuplarına poz verdi.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:41
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
gsgeneral adam geleceği takımı incelemiş tarihi ne rütbesi ne. garip olan ne ki okumuş çocuk..herkes rütbesini bilecek! hadi kuşlar sayfanıza...
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
brc laga lugaya gerek yok...bir fenerli olarak tebrik ederim...valbuena, gomis gibi oyuncular gelip bizde oynamalılar!
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F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 2
Yorum
BEDAVADAN GOLLER YERİZ YENİ SEZONDA VDEMİRELİ GÖRMEYE TAHAMMÜL EDEMEYİZ..
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