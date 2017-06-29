 Forvete alternatif aday: Ahmethan – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Forvete alternatif aday: Ahmethan

    Forvete alternatif aday: Ahmethan
    Fernandao 'nun kiloları, Emenike'nin arızası, Robin van Persie'nin sakatlıkları ve henüz yapılamayan forvet transferi Fenerbahçe'de sürpriz bir ismi ön plana çıkardı... O da U-21 Ligi'nin gol kralı Ahmethan Köse. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın bu sezon sürekli A takımda düşündüğü Ahmethan'la yakından ilgilendiği ve özel olarak yaptığı konuşmada kendisine olan güveninden bahsettiği gelen haberler arasında.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:45
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