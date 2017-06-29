 Fenerbahçe'den Aykut Kocaman açıklaması – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe'den Aykut Kocaman açıklaması

    Fenerbahçe'den Aykut Kocaman açıklaması

    Fenerbahçe'nin başına teknik direktör olarak dönen Aykut Kocaman için yarın imza töreni düzenlenecek.

    Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

    "Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman'ın imza töreni 30 Haziran 2017 Cuma günü saat 14:30'da yapılacaktır. İmza töreni, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecektir."

    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:57
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