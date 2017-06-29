Fenerbahçe'den Aykut Kocaman açıklaması
Fenerbahçe'nin başına teknik direktör olarak dönen Aykut Kocaman için yarın imza töreni düzenlenecek.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman'ın imza töreni 30 Haziran 2017 Cuma günü saat 14:30'da yapılacaktır. İmza töreni, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecektir."
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:57
-
Gomis'in maliyeti belli oldu
Toplam 4
Yorum
Onur Imza parasi nedir
-
Gomis'in maliyeti belli oldu
Toplam 4
Yorum
kerem gs oha lan oha bu paralar nedir imza için 2,5 milyon euro bide sampiyonluk için ekstra 200 bin dolar
-
Gomis'in maliyeti belli oldu
Toplam 4
Yorum
galatasaray 4.200.000 euro garanti para, 80 puan alsa 400.000 euro, şampiyonluk 200.000 dolar çok yüksek rakamlar bu değirmenin suyu nereden geliyor.
Fenerbahçe'den Aykut Kocaman açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.