Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Top kapma oyunuyla devam eden antrenmanın taktik çalışma ve çift kale maçla tamamlandığı bildirildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:14
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Galatasaray'dan Gomis'in sözleşmesine özel madde!
Toplam 4
Yorum
kostak Desenize bunu da kastılar..Geçmiş olsun.
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Galatasaray'dan Gomis'in sözleşmesine özel madde!
Toplam 4
Yorum
Kaan Kadiköyde oynamasin ozaman. Bayilabilir..
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Galatasaray'dan Gomis'in sözleşmesine özel madde!
Toplam 4
Yorum
Yusuf Bu nasıl iş yahu adam bayılır ama oynar nedir
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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