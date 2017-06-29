 Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    hazırlıklarını sürdürüyor

    Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor

    , yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

    Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

    Top kapma oyunuyla devam eden antrenmanın taktik çalışma ve çift kale maçla tamamlandığı bildirildi.

    Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:14
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