 Emenike, Şen ve Wiel kesik yedi – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Emenike, Şen ve Wiel kesik yedi

    Emenike, Şen ve Wiel kesik yedi
    Aykut Kocaman'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği Wiel, Emenike ve Volkan Şen'in kaderleri belli oldu. Tecrübeli hocanın 3 oyuncunun Dereağzı'nda çalışmasını istediği, ayrıca 3 ismi Topuk Yaylası'na da götürmeyeceği bildirildi.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:42
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