Emenike, Şen ve Wiel kesik yedi

Aykut Kocaman'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği Wiel, Emenike ve Volkan Şen'in kaderleri belli oldu. Tecrübeli hocanın 3 oyuncunun Dereağzı'nda çalışmasını istediği, ayrıca 3 ismi Topuk Yaylası'na da götürmeyeceği bildirildi.