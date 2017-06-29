 Doumbai’dan Lizbon’a ret – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Doumbai’dan Lizbon’a ret

    Doumbai’dan Lizbon’a ret
    Roma'lı Seydou 'nın Sporting Lizbon'un teklifini kabul etmediği bildirildi. Golcü oyuncunun, Portekiz ekibinin önerdiği yıllık 1.5 milyon euro'yu az bulduğu kaydedildi. Fildişili forvete, La Liga'nın yeni ekibi Girona'nın da talip olduğu bildirildi. Fenerbahçe de 30 yaşındaki yıldız için çabasını sürdürüyor. Geçen sezon Basel'de 20 gol atan Doumbia'yı Aykut Kocaman'ın istediği belirtiliyor.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:39
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