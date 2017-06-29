 Cueva’yı bu kez Fener’e yazdılar – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Cueva’yı bu kez Fener’e yazdılar

    Cueva’yı bu kez Fener’e yazdılar
    Sao Paulo'dan bir iddia daha geldi. Fenerbahçe'nin adı bir süre Galatasaray ile anılan için de devreye girdiği ileri sürüldü. Esporte Interativo kanalı, sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki Perulu sol kanat oyuncusu için 9+1 milyon euro'luk teklif yaptığını yazdı. Orta saha ve sağ kanatta da oynayabilen Cueva, tekniği ve oyun zekası ile dikkat çeken bir isim.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:37
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