 Çimler tamam – Fotomaç – 29 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Çimler tamam

    Çimler tamam
    Geçtiğimiz sezonun sona ermesiyle birlikte Kadıköy'deki çimleri yenileme kararı alan yönetim, zemindeki çimlerin tamamını kaldırtmış ve yerine hibrit çim yapılması talimatını vermişti. Zemine yeni çim serilme işlemi tamamlanırken, hibrit çim makinesi, sahadaki işlemlerini sürdürüyor.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:25
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çimler tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.