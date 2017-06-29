 Buffon’la yarışacak – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Buffon’la yarışacak

    Buffon’la yarışacak
    Volkan Demirel'in hedefi Buffon.... 39 yaşında Devler Ligi finali oynayan Buffon'un rekorunu kırmak isteyen 35 yaşındaki eldiven, önce 2+1, ardından 2 yıllık daha sözleşme imzalayıp 43 yaşına kadar Fener'in kalesini korumak istiyor.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:42
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