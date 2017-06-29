Bana tutkunuzu gösterin
Aykut Hoca, yeni sezonda oyunculardan beklentisini böyle açıkladı: Şartlar ne olursa olsun Fenerbahçe'nin hedeflerine doğru yürüyeceğiz. Sahada da dışarıda da hep beraber olacağız. Futbol yeteneğin yanı sıra tutkuyla yapılan bir spordur. Bu samimiyet ve tutkunuzu da sahada görmek istiyorum"
BENİM İNANCIM SAHADA
Oyunculara her zaman çaba göstermeleri tavsiyesinde bulunan Kocaman şöyle devam etti: "Futbol yeteneğin yanında tutku ile yapılan bir spordur. Sizin futbol tutkunuzu görmek istiyorum. Başarı için samimiyet ve sahada yardımlaşmak vazgeçilmez gerçeklerdir. Lütfen bunu unutmayalım ve ona göre davranalım. Benim inancım sahadadır. Derdimi burada anlatırım, dertleri burada dinlerim. Bütün samimiyetiniz ve tutkunuzla sizi sahada görmek istiyorum."
DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜBÜNDESİNİZ
Aykut hoca, oyuncularından F.Bahçe forması giydiklerinin bilincinde olmasını da istedi ve şöyle dedi: "F.Bahçe, futbol branşı özelinde olmasa bile dünyanın en büyük spor kulübüdür. Burada her zaman şampiyonluk beklenir, bu kulübün yarışma kimyasında bu var. Size düşen görev ve sorumluluk çok ağır."
KAPIM HEP AÇIK OLACAK
Sarı-lacivertlilere her zaman kapısının açık olacağını bildiren Kocaman, "Saha dışında da herkesle ilgileneceğim. Dertleriniz neyse hepsini dinleyeceğim. Hem kendimizi anlatacağız, hem de sizi anlamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:28
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
gsgeneral adam geleceği takımı incelemiş tarihi ne rütbesi ne. garip olan ne ki okumuş çocuk..herkes rütbesini bilecek! hadi kuşlar sayfanıza...
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
brc laga lugaya gerek yok...bir fenerli olarak tebrik ederim...valbuena, gomis gibi oyuncular gelip bizde oynamalılar!
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F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 2
Yorum
BEDAVADAN GOLLER YERİZ YENİ SEZONDA VDEMİRELİ GÖRMEYE TAHAMMÜL EDEMEYİZ..
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