Bana tutkunuzu gösterin

Aykut Hoca, yeni sezonda oyunculardan beklentisini böyle açıkladı: Şartlar ne olursa olsun Fenerbahçe'nin hedeflerine doğru yürüyeceğiz. Sahada da dışarıda da hep beraber olacağız. Futbol yeteneğin yanı sıra tutkuyla yapılan bir spordur. Bu samimiyet ve tutkunuzu da sahada görmek istiyorum"

Sezonu Samandıra'da açan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, dün sabahki idman öncesi talebeleri toplayarak beklentilerini sıraladı ve oyuncularına uyarılarda bulundu. "F.Bahçe'de hayatımın çok uzun yılları geçti. 4 yıl sonra tekrar buradayım. Çok heyecanlıyım. Öncelikle sakatlıktan uzak, sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum" diyerek söze başlayan usta hoca, başarıya giden yolun birliktelikten geçtiğinin altını çizerek "Şartlar ne olursa olsun F.Bahçe gerçeğine dair olguları bilip, hep oraya doğru yürüyeceğiz. Sahada da dışarıda da hep birbirimize yakın duracağız ve beraber olacağız" dedi.



BENİM İNANCIM SAHADA

Oyunculara her zaman çaba göstermeleri tavsiyesinde bulunan Kocaman şöyle devam etti: "Futbol yeteneğin yanında tutku ile yapılan bir spordur. Sizin futbol tutkunuzu görmek istiyorum. Başarı için samimiyet ve sahada yardımlaşmak vazgeçilmez gerçeklerdir. Lütfen bunu unutmayalım ve ona göre davranalım. Benim inancım sahadadır. Derdimi burada anlatırım, dertleri burada dinlerim. Bütün samimiyetiniz ve tutkunuzla sizi sahada görmek istiyorum."



DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜBÜNDESİNİZ

Aykut hoca, oyuncularından F.Bahçe forması giydiklerinin bilincinde olmasını da istedi ve şöyle dedi: "F.Bahçe, futbol branşı özelinde olmasa bile dünyanın en büyük spor kulübüdür. Burada her zaman şampiyonluk beklenir, bu kulübün yarışma kimyasında bu var. Size düşen görev ve sorumluluk çok ağır."



KAPIM HEP AÇIK OLACAK

Sarı-lacivertlilere her zaman kapısının açık olacağını bildiren Kocaman, "Saha dışında da herkesle ilgileneceğim. Dertleriniz neyse hepsini dinleyeceğim. Hem kendimizi anlatacağız, hem de sizi anlamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.