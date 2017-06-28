 Yiğithan Güveli’ye ‘Kocaman’ piyango – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    ’ye ‘Kocaman’ piyango

    Yiğithan Güveli’ye ‘Kocaman’ piyango
    Aykut Kocaman'ın, F.Bahçe'nin altyapısından yetişen ve geçen sezon 6 kupa maçının yanı sıra 1 lig maçında görev yapan 'ye çok güveniyor. Sarı-lacivertli hocanın 19 yaşındaki 1.94'lük stoperini Topuk Yaylası kampında özel olarak ilgileneceği, hazırlık maçlarında da sık sık görev vereceği öğrenildi.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:24
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