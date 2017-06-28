 Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı! – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Yargıtay'dan kararı!

    Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!

    Yargıtay 18. Ceza Dairesi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı aleyhine açılan ceza davasında, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararını bozdu.

    Yargıtay 18. Ceza Dairesi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı aleyhine açılan ceza davasında, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararını bozdu.

    Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Yargıtay 18. Ceza Dairesi, Zekeriya Öz ve Mehmet Berk'in şikayetleri üzerine Başkanımız Aziz Yıldırım aleyhine açılan ceza davasında yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararını bozdu. Yargıtay'ın, mahkumiyet kararını Başkanımız Aziz Yıldırım'ın lehine bozması üzerine dosyayı İstanbul Anadolu 67. Asliye ceza mahkemesine göndererek yeni bir duruşma günü belirledi. Davanın duruşması 21 Kasım 2017 tarihinde, saat 11.15'te yapılacak." denildi.

    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:50
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