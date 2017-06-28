Tek hedef Emenike
Olympiakos’un Nijeryalı forvet için F.Bahçe ile pazarlık yaptığını iddia eden Yunan basını Emenike’nin de ‘evet’ dediğini manşete taşıdı.
BAŞARMAK İÇİN GÜÇLÜYÜM
Detay olarak Fenerbahçe'nin 2 milyon euro istediği verilirken, 30 yaşındaki forvetin de bu transfere 'evet' dediği bilgisi paylaşıldı. Öte yandan yeni sezon kampına katılmak için İstanbul'a gelen Emenike, instagram'dan yaptığı paylaşımda "Az laf, çok iş. Başarmak için yeterince güçlüyüm" ifadelerini kullandı.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:23
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
şaka şaka gibi yaa :D burak bitti denildigi sezon 17 gol atıodu bu kral ilan ediliyor bide sahte haberlerle kandırıyorlar bu bjklileri
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Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı!
Toplam 14
Yorum
Özgür Bonservisler toplam15.5 milyon euro 4,3,5 yıllık sabitler 23.9 milyon euro maç toplam39.5 maç başıları ile 42 yi buluyor araştır istersen
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
SMOKİE ÇİFT AYAKLI ŞUTÖR VE BİTİRİCİĞİ YÜKSEK TEKNİK KAÇ TANE TÜRK FORVET TANIYOSUN MERAK ETTİM ? :D renktaş
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