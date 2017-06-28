 Tek hedef Emenike – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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HEPSİ
    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Tek hedef

    Tek hedef Emenike

    ’un Nijeryalı forvet için F.Bahçe ile pazarlık yaptığını iddia eden Yunan basını ’nin de ‘evet’ dediğini manşete taşıdı.

    Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Emenike için Komşu'da flaş bir iddia gündeme geldi. Yunanistan basını, manşetten verdiği haberde Olympiakos'un Dinamo Kiev'li Mbokani ile anlaşmasına rağmen bu transferden vazgeçtiğini ve rotayı Emenike'ye döndürdüğünü yazdı. Hatta kulübün, Nijeryalı için ile pazarlık bile yaptığını ileri sürüp "'un forvet arayışları bitti. Tek hedef " yorumunda bulundu.

    BAŞARMAK İÇİN GÜÇLÜYÜM
    Detay olarak Fenerbahçe'nin 2 milyon euro istediği verilirken, 30 yaşındaki forvetin de bu transfere 'evet' dediği bilgisi paylaşıldı. Öte yandan yeni sezon kampına katılmak için İstanbul'a gelen Emenike, instagram'dan yaptığı paylaşımda "Az laf, çok iş. Başarmak için yeterince güçlüyüm" ifadelerini kullandı.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:23
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