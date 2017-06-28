Sola sürpriz aday
Kanarya’nın, Portekiz ekibi CD Feirense’de görev yapan 21’lik Nijeryalı yıldız için Leicester ile çekiştiği duyuruldu.
MİLLİ TAKIMDA DA OYNUYOR
9 kez Nijerya Milli takımı forması giyen 21 yaşındaki Etebo, forvetin solunun yanı sıra sağ kanat ve on numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Oyuncunun Manchester United, Arsenal, West Bromwich ve Lyon'un da takibinde olduğu aktarılıyor.
'10'UN ALTINA BİTER'
CD Feirense kulübünün, transfermarkt'taki değeri 1 milyon euro olarak gösterilen Etebo için 20 milyon euro isteği ancak 10 milyon euro'nun da altına transferin bitebileceği vurgulandı. Genç kanat oyuncusu, sezonu 23 maçta 2 gol-2 asistle bitirdi.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:06
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
şaka şaka gibi yaa :D burak bitti denildigi sezon 17 gol atıodu bu kral ilan ediliyor bide sahte haberlerle kandırıyorlar bu bjklileri
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Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı!
Toplam 14
Yorum
Özgür Bonservisler toplam15.5 milyon euro 4,3,5 yıllık sabitler 23.9 milyon euro maç toplam39.5 maç başıları ile 42 yi buluyor araştır istersen
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
SMOKİE ÇİFT AYAKLI ŞUTÖR VE BİTİRİCİĞİ YÜKSEK TEKNİK KAÇ TANE TÜRK FORVET TANIYOSUN MERAK ETTİM ? :D renktaş
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