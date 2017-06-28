 Sola sürpriz aday – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Sola sürpriz aday

    Sola sürpriz aday

    Kanarya’nın, Portekiz ekibi CD Feirense’de görev yapan 21’lik Nijeryalı yıldız için Leicester ile çekiştiği duyuruldu.

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, çok sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, Portekiz Ligi ekiplerinden CD Feirense'de görev yapan Nijeryalı Oghenekaro için Leicester City ile yarış halinde olduğu duyuruldu. Nijerya ve Portekiz basınında yer alan iddiaya göre, iki kulüp de pazarlık yapması için temsilcilerini Portekiz'e yolladı.

    MİLLİ TAKIMDA DA OYNUYOR
    9 kez Nijerya Milli takımı forması giyen 21 yaşındaki Etebo, forvetin solunun yanı sıra sağ kanat ve on numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Oyuncunun Manchester United, Arsenal, West Bromwich ve Lyon'un da takibinde olduğu aktarılıyor.

    '10'UN ALTINA BİTER'
    CD Feirense kulübünün, transfermarkt'taki değeri 1 milyon euro olarak gösterilen Etebo için 20 milyon euro isteği ancak 10 milyon euro'nun da altına transferin bitebileceği vurgulandı. Genç kanat oyuncusu, sezonu 23 maçta 2 gol-2 asistle bitirdi.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:06
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