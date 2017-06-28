Şimdi gel de gör beni!
Sezona bomba gibi başlamak isteyen tecrübeli forvet, ilk olarak yemek düzenini değiştirdi. Ardından bacaklarını güçlendirecek komando idmanlarına başladı. Persie’nin kendini motive sözü ise şöyle: Uçan Hollandalı dönüyor!
BOKS DA PERSİE'DEN SORULUR
Persie ayrıca boks dersleri de almaya başladı. Vatandaşı Sneijder'in Gökhan Saki ile çalışması gibi kendisi de özel bir hocayla idman yapan RvP, fotoğraflarını da paylaşıp, "Yeni sezona hazırlık" diye duyurdu.
ADA'DAN TALİP ÇIKTI
Persie'ye İngiltere'den talip çıktı. Ada basınındaki haberlere göre; Crystal Palace, bir dönem Premier Lig'de Arsenal ve Manchester United formaları da giyen Van Persie'yi renklerine bağlamak istiyor. Hollandalı teknik adam Frank De Boer'u takımın başına getiren Ada ekibinin birincil hedefinin RvP olabileceği yazıldı. Golcü futbolcunun Premier Lig'de kaydettiğ istatisklere de yine haber yer verildi. De Boer'un, vatandaşını Palace ekibine gelmek için ikna edeceği de ifade edildi.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:07
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
şaka şaka gibi yaa :D burak bitti denildigi sezon 17 gol atıodu bu kral ilan ediliyor bide sahte haberlerle kandırıyorlar bu bjklileri
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Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı!
Toplam 14
Yorum
Özgür Bonservisler toplam15.5 milyon euro 4,3,5 yıllık sabitler 23.9 milyon euro maç toplam39.5 maç başıları ile 42 yi buluyor araştır istersen
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
SMOKİE ÇİFT AYAKLI ŞUTÖR VE BİTİRİCİĞİ YÜKSEK TEKNİK KAÇ TANE TÜRK FORVET TANIYOSUN MERAK ETTİM ? :D renktaş
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