Şimdi gel de gör beni!

PERSİE'DEN

Aykut Kocaman'ın "Sana güveniyorum" dediğide kendisine Dünya Kupası'nı hedef koyunca ortaya bambaşka bir Hollandalı çıktı. Tatil boyunca ağır bir idman programı uygulayanilk olarak yemek düzenini değiştirdi. Kahvaltılarda; süt, 3-4 adet yumurta, 1-2 dilim yağsız kızarmış ekmek ve yulaf ezmesi yiyen, öğle yemeğinde ton balığı, pirinç pilavı veya makarna ve yeşil sebzelerden oluşan salata tüketiyor. Van Persie'nin akşam yemeğinde de tavuk veya balıktan oluşan beyaz et, yeşil fasulye, pirinç, lifli sebzeler ve kuru meyvelerden ibaret. Kondisyon idmanlarında ise tabiri caizsegibi çalışan usta forvet, ayaklarını güçlendirmek için 55 santimlik kutuların üzerine sıçrıyor, bol bol ip atlıyor. Van Persie yakın çevresine de sürekli olarak, "" esprileri yapıyor.Persie ayrıca boks dersleri de almaya başladı. Vatandaşı Sneijder'in Gökhan Saki ile çalışması gibi kendisi de özel bir hocayla idman yapan RvP, fotoğraflarını da paylaşıp, "Yeni sezona hazırlık" diye duyurdu.Persie'ye İngiltere'den talip çıktı. Ada basınındaki haberlere göre; Crystal Palace, bir dönem Premier Lig'de Arsenal ve Manchester United formaları da giyen Van Persie'yi renklerine bağlamak istiyor. Hollandalı teknik adam Frank De Boer'u takımın başına getiren Ada ekibinin birincil hedefinin RvP olabileceği yazıldı. Golcü futbolcunun Premier Lig'de kaydettiğ istatisklere de yine haber yer verildi. De Boer'un, vatandaşını Palace ekibine gelmek için ikna edeceği de ifade edildi.