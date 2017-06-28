 Ogeday sürprizi – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    sürprizi

    Ogeday sürprizi
    F.Bahçe'de bayramlaşma dün gerçekleşti. Şube kaptanları, sporcular ile eski ve yeni yöneticilerin katıldığı Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki törene başkan Aziz Yıldırım da iştirak etti. Törenin sürpriz konuğu ise Survivor 2017'nin şampiyonu Girişken'di. F.Bahçe'nin eski kürekçisi olan ve katılımcılardan büyük ilgi gören Ogeday, başkanla poz verdi.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:34
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