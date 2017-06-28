 Karavaiev’e 330 bin euro – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Karavaiev’e 330 bin euro

    Karavaiev’e 330 bin euro

    Geçtiğimiz sezonun devre arasında alınan tam bir hayal kırıklığı yaşamıştı...

    Advocaat'ın bazı kupa maçlarında şans verdiği Ukraynalı oyuncu ülkesine döndü. Fakat kulübü Shakhtar da sözleşmesini feshetti. Kendisine takım arayan Karavaiev'e tek teklif Rus ekibi 'ten geldi. 3 yıllık teklif karşılığında Ukraynalı oyuncunun 330 bin euro'ya imza atması bekleniyor.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:25
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