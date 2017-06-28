 Kaptanla yola devam – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Kaptanla yola devam

    Kaptanla yola devam
    Fenerbahçe, kaptan Volkan Demirel ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, deneyimli kaleciyle yakın zamanda yeni sözleşme yapılacak. Sarı-lacivertli takımda 15 sezonu geride bırakan , yeni sözleşmeyle birlikte kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek. Milli file bekçisiyle 2+1 yıllık kontrat yapılması bekleniyor.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:20
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