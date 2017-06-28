Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı
Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonu hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de, 8 futbolcu sağlık kontrolünden geçti.
Liv Hospital'da takım doktoru Burak Kunduracıoğlu gözetiminde gerçekleştirilen kontrollerde, Volkan Demirel, Ertuğrul Taşkıran, Şener Özbayraklı, Salih Uçan, Alper Potuk, Robin van Persie, Fernandao ve Stoch yer aldı.
Kan örneği alınan futbolculara, daha sonra solunum ve efor testi yapıldı. Sarı-lacivertliler, göz ve ortopedi servislerinde de muayene edildi.
Takımda diğer futbolcuların kontrolleri ise yarın yapılacak.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:40
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Rekor yolda
Toplam 6
Yorum
gelmeyeceksen alma kombine alıpta gelmeyeceksen alma kombine aldım evde yattım olmaz takımına sahip cık armaya sahip çık yine coş coştur cehennemi yaşat
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Barça'dan çifte müjde!
Toplam 18
Yorum
VELI BJKYI BEN KENDINI BUGDAY AMBARINDA GÖREN AC TAVUGA BENZETTIYOM
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Bonservis bedeli belirlendi
Toplam 9
Yorum
Nirvana Katilmiyorum . Tolgay ve Oguzhan birlikte oynarlarsa cok faydali olurlar ve cok basarili olurlar . Atiba yaslandi . En fazla 20 mac oynar
Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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