 Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı

    Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı

    Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonu hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de, 8 futbolcu sağlık kontrolünden geçti.

    Liv Hospital'da takım doktoru Burak Kunduracıoğlu gözetiminde gerçekleştirilen kontrollerde, Volkan Demirel, Ertuğrul Taşkıran, Şener Özbayraklı, Salih Uçan, Alper Potuk, Robin van Persie, Fernandao ve Stoch yer aldı.

    Kan örneği alınan futbolculara, daha sonra solunum ve efor testi yapıldı. Sarı-lacivertliler, göz ve ortopedi servislerinde de muayene edildi.

    Takımda diğer futbolcuların kontrolleri ise yarın yapılacak.

    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:40
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