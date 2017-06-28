Fenerbahçe'de mesai sürüyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 10.00'da başlayan günün ilk antrenmanı 1 saat 10 dakika sürdü. Salonda dörderli gruplar halinde kuvvet ve dayanıklılık çalışan oyuncular ardından sahada yapılan düz koşu ile antrenmanı tamamladılar. Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Sola sürpriz aday
Toplam 3
Yorum
makinistfenerli 23 maçta 2 gol atabilen kanat oyuncusuna 10 m veriyorsak ülkede futbolu kapatalım
-
Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı
Toplam 1
Yorum
KocamanFenerbahçe Hadi inşALLAH bu sene Fenerbahçe şampiyon olur
-
Cimbom sağ bek avında
Toplam 5
Yorum
Bye gs Skubiç
Fenerbahçe'de mesai sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.