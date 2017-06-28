Fenerbahçe'de mesai sürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 10.00'da başlayan günün ilk antrenmanı 1 saat 10 dakika sürdü. Salonda dörderli gruplar halinde kuvvet ve dayanıklılık çalışan oyuncular ardından sahada yapılan düz koşu ile antrenmanı tamamladılar. Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

