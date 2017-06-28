 Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı! – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    'de 3 isim kadro dışı!

    Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı!

    F.Bahçe'de Aykut Kocaman ilk icraatına imza attı ve Emenike, Van der Wiel ile 'i kadro dışı bıraktı.

    Emenike ve Wiel'in yanı sıra sezonun bitiminin ardından A Milli Takım kadrosuna çağrılan ve 3 Temmuz'a kadar izinli olan dünkü ilk idmana katılmadılar. Kulüp bulmaları halinde takımdan ayrılmaları beklenen 3 isim, kendileri için hazırlanan program dahilinde çalışmalarını Dereağzı'nda bulunan tesislerde sürdürecek.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:48
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