F.Bahçe'den Emre Mor hamlesi!

19 yaşındaki milli oyuncu Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, öğle saatlerinde Fenerbahçe kulüp binasına geldi

Milli futbolcu Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Fenerbahçe'de Jeremain Lens ile yolların ayrılması beklenirken, sağ kanat için sürpriz bir isim gündeme geldi. Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği transfer döneminde çokça konuşulmuştu. NTV Spor'da yer alan habere göre genç futbolcunun menajeri Muzzi Özcan, sarı lacivertlilerle görüşmek için Fenerbahçe kulüp binasında bir araya geldi.



İLK GÖRÜŞME 3 AY ÖNCE

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Emre Mor'u takımda görmek istediği biliniyor. Yıldırım, bundan yaklaşık 3 ay kadar önce Özcan ile bir araya gelerek genç futbolcunun transferi için istekli olduklarını belirtmişti.



