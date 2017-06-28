 F.Bahçe'den Emre Mor hamlesi! – Fotomaç – 28 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Haziran 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe'den Emre Mor hamlesi!

    F.Bahçe'den Emre Mor hamlesi!

    19 yaşındaki milli oyuncu Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, öğle saatlerinde Fenerbahçe kulüp binasına geldi

    Milli futbolcu Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Fenerbahçe'de Jeremain Lens ile yolların ayrılması beklenirken, sağ kanat için sürpriz bir isim gündeme geldi. Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği transfer döneminde çokça konuşulmuştu. NTV Spor'da yer alan habere göre genç futbolcunun menajeri Muzzi Özcan, sarı lacivertlilerle görüşmek için Fenerbahçe kulüp binasında bir araya geldi.

    İLK GÖRÜŞME 3 AY ÖNCE
    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Emre Mor'u takımda görmek istediği biliniyor. Yıldırım, bundan yaklaşık 3 ay kadar önce Özcan ile bir araya gelerek genç futbolcunun transferi için istekli olduklarını belirtmişti.

    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe'den Emre Mor hamlesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.