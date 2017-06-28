F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, A Milli Takım kadrosunda bulunduğu için 4 Temmuz Salı gününe kadar izinli olan Ozan Tufan'ın da katıldığı belirtildi. Ozan'ın, takıma erken katılma konusunda Aykut Kocaman'dan izin alarak idmanda yer aldığı aktarıldı.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın, top kapma ve pas çalışması ile devam ettiği, çift kale maçla tamamlandığı bildirildi.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:03
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 13
Yorum
bgomis abartıldığını düşünüyorum bu transferin ve transfer şartlarının, umarım yanılırım.
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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici imzayı attı
Toplam 27
Yorum
Kontra TS ekiciden ettiği zararı OLCAY'dan çıkardı. Ekici de kendisine yakışan kulübe gitti. Mutluluklar size...
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Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi
Toplam 21
Yorum
marseille Gomis cok ama cok agir kosamiyo cok savas a
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