 Ekici bugün imzalıyor – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Ekici bugün imzalıyor

    Ekici bugün imzalıyor
    Kanarya'nın yeni transferlerinden , bugün düzenlenecek imza töreni ile resmen Fenerbahçeli olacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, saat 14.00'teki imza töreni ve basın toplantısının Ülker Stadyumu'nda gerçekleşeceği duyuruldu.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:15
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