Can Bartu korkuttu
Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu, solunum yolları rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın hastanede ziyaret ettiği Can Bartu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Akciğerinde su toplanması olan ve gözlem altında tutulan Bartu'ya, nefes alışını kolaylaştırma amacıyla tedavi uygulandığı bildirildi.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:19
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
şaka şaka gibi yaa :D burak bitti denildigi sezon 17 gol atıodu bu kral ilan ediliyor bide sahte haberlerle kandırıyorlar bu bjklileri
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Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı!
Toplam 14
Yorum
Özgür Bonservisler toplam15.5 milyon euro 4,3,5 yıllık sabitler 23.9 milyon euro maç toplam39.5 maç başıları ile 42 yi buluyor araştır istersen
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
SMOKİE ÇİFT AYAKLI ŞUTÖR VE BİTİRİCİĞİ YÜKSEK TEKNİK KAÇ TANE TÜRK FORVET TANIYOSUN MERAK ETTİM ? :D renktaş
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