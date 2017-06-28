 Can Bartu korkuttu – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    korkuttu

    Can Bartu korkuttu

    'nin ve Türk sporunun efsane isimlerinden , solunum yolları rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

    'Zatürre' teşhisi konan ve Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi'nde tedaviye alınan Bartu'nun nefes almakta güçlük çektiği bildirildi. Aynı anda hem futbol hem de basketbol milli takımlarımızda görev yapan tek isim olarak tarihe geçen Bartu için F.Bahçe, Beşiktaş ve TFF birer "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

    HAYATİ TEHLİKESİ YOK
    F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın hastanede ziyaret ettiği 'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Akciğerinde su toplanması olan ve gözlem altında tutulan Bartu'ya, nefes alışını kolaylaştırma amacıyla tedavi uygulandığı bildirildi.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:19
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