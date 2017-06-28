Ben Arfa F.Bahçe'ye koşuyor
Nantes Başkanı Waldemar Kita, PSG’nin süper yıldızı için, “Hatem Ben Arfa ile ilgileniyoruz ama o büyük ihtimalle Türkiye’ye gidecek” dedi.
Kita'nın bu sözlerinin ardından Fenerbahçe'nin gizli bir şekilde yürüttüğü Hatem Ben Arfa operasyonunda başarıya ulaştığı yorumları yapıldı. 30 yaşındaki Ben Arfa, Nantes ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Fransız Nice kulübünün de markajı altında. PSG ile bir yıl daha sözleşmesi olan yıldız futbolcu geçen sezon ligde 23 maçta gol atamayıp sadece iki asist yaptı. Bu düşük performans üzerine de gözden çıkarıldı.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:03
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
şaka şaka gibi yaa :D burak bitti denildigi sezon 17 gol atıodu bu kral ilan ediliyor bide sahte haberlerle kandırıyorlar bu bjklileri
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Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı!
Toplam 14
Yorum
Özgür Bonservisler toplam15.5 milyon euro 4,3,5 yıllık sabitler 23.9 milyon euro maç toplam39.5 maç başıları ile 42 yi buluyor araştır istersen
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
SMOKİE ÇİFT AYAKLI ŞUTÖR VE BİTİRİCİĞİ YÜKSEK TEKNİK KAÇ TANE TÜRK FORVET TANIYOSUN MERAK ETTİM ? :D renktaş
Ben Arfa F.Bahçe'ye koşuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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