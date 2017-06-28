Beiranvand’a SMS’li takip!

F.Bahçe'ye İran'dan kötü yanıt geldi.

Peresepolis, kaleci Alireza Beiranvand için yapılan teklifi reddetti. İran basını, 24 yaşındaki file bekçisinin de kulübün tavrına göre hareket etme kararı aldığı için sarı-lacivertlilere olumsuz yanıt verdiğini duyurdu. Beiranvand'ın Fenerbahçe'nin telefonlarına ve SMS'lerine de yanıt vermediği belirtildi.