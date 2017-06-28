 Beiranvand’a SMS’li takip! – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Beiranvand’a SMS’li takip!

    Beiranvand’a SMS’li takip!

    F.Bahçe'ye İran'dan kötü yanıt geldi.

    Peresepolis, kaleci Alireza Beiranvand için yapılan teklifi reddetti. İran basını, 24 yaşındaki file bekçisinin de kulübün tavrına göre hareket etme kararı aldığı için sarı-lacivertlilere olumsuz yanıt verdiğini duyurdu. Beiranvand'ın Fenerbahçe'nin telefonlarına ve SMS'lerine de yanıt vermediği belirtildi.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:18
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