 Barça ile Lima yarışı – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Barça ile Lima yarışı

    Barça ile Lima yarışı
    Barcelona'nın transferini gerçekleştirmeye çok yakın olduğu belirtilen için İspanya'dan flaş bir iddia geldi. Mundo Deportivo gazetesi, Fenerbahçe ve Everton'ın da Brezilyalı on numarayı kadrolarına katmak istediğini belirtti. Brezilya basını, Santos ile sözleşmesi 31 Aralık 2017 tarihinde biten Lucas Lima'nın, yakın arkadaşı Neymar faktörü nedeniyle Barça'ya daha yakın olduğunu aktarıldı.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:17
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