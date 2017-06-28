 Bacca savaşı kızışıyor! – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Bacca savaşı kızışıyor!

    Bacca savaşı kızışıyor!

    F.Bahçe’nin dışında Beşiktaş ve Trabzonspor’un da yakın takibinde olan yıldız golcüye şimdi de Marsilya talip oldu.

    Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği yıldızlardan biri de Milan'ın Kolombiyalı golcüsü . Ancak Kanarya'nın 30 yaşındaki yıldızda da sert bir rakibi var: Marsilya! Footbal İtalia'nın haberine göre; Fransız temsilcisi Beşiktaş ve Trabzonspor'un da listesine giren oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif etti. Öte yandan Kanarya'nın bir başka forvet adayı Roma'nın Fildişili forveti Seydou Doumbia'nın talipleri giderek artıyor. İngiliz Sky Sport, Sporting Lizbon ve F.Bahçe'nin transferde rakip olduğu oyuncunun, La Liga'ya yeni yükselen Girona'da liste başı olduğunu duyurdu.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:07
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