''Yeter ki F.Bahçe kazansın''
Bugün F.Bahçe ile ilk idmanına çıkacak olan Aykut Kocaman, net mesajlar verdi. ''Şimdi eksikleri görüp giderme zamanı. Spor teknolojisinin son imkanlarını kullanıp futbolcuların kapasitelerini en üst düzeye getirme gayretinde olacağız. Futbolcular önce fedakarlık yapacak, acı çekecek ama sonra başarının ve Fenerbahçe formasını giymenin keyfini sürecekler. Güzel günler bizi bekliyor.''
-Fenerbahçe çok yetenekli oyunculardan kurulu, çok kaliteli bir takım. Bu oyuncular zaten çok yetenekli oldukları için Fenerbahçe'de forma giyiyorlar. Ama şimdi çalışma ve eksikleri giderme zamanı.
NEREDE KALMIŞTIK DİYORUZ
-Yoğun bir kamp dönemi bizi bekliyor. Spor teknolojisinin son imkanlarını kullanarak, farklı testlerle oyuncuların şu anki düzeyini ve sınırlarını tespit edeceğiz. Ortaya çıkacak veriler ışığında her zaman olduğu gibi futbolcuların kapasitelerini en üst düzeye getirmeye çalışacağız. Modern futbolun gerektirdiği değerlere ulaşmak zorundayız. Buna paralel olarak sezon içi sakatlanmaları en aza indirgeyecek çalışma sistemlerini uygulayacağız.
-Nerede kalmıştık diyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama bilgi birikim olarak, ekibimle beraber kaldığımız yerin çok ilerisindeyiz. Futbolcular önce fedakarlık yapacak, acı çekecek ama sonra başarının ve Fenerbahçe formasını giymenin keyfini yaşayacaklar. Güzel günler bizi bekliyor.
'EMANETİMİZ EMİN ELLERDE'
Aykut hoca, kendisine ve ekibine 3 yıl boyunca ev sahipliği yapan Konyaspor'a, başkanı Ahmet Şan'a, yeşil-beyazlı futbolculara ve taraftarlara teşekkür etti. Kocaman, "Umarım Avrupa Ligi'nde yolları açık olur. Mustafa Reşit hocaya da sonsuz başarılar diliyorum. Emanetimizin emin ellerde olduğunu düşünüyorum. Sayın Akçay vizyonu, teknik bilgisi ve deneyimiyle, her şeyin ötesinde bilge kişiliğiyle Konyaspor'a büyük katkı sağlayacaktır" dedi.
'YETER Kİ F.BAHÇE KAZANSIN'
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi bazı oyuncuların durumu belirsiz. Van Persie, Kjaer, Skrtel, Volkan Şen, Aatıf, Stoch, Emenike, Wiel, Ozan, Salih ve hatta Neustadter'le ilgili sayısız haberler çıkıyor. Stoch, Emenike ve Wiel takımda kesin olarak istenmezken, kulüp bulmaları halinde kendilerine her türlü kolaylık gösterilecek. Teknik direktör Aykut Kocaman, haklarında transfer iddiaları çıkan diğer oyuncularla ilgili ise gayen net: Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda satılabilirler.
Yönetimle sık sık fikir alışverişinde bulunan Kocaman'ın, "Mevkisi, kariyeri, yaşı, sağlayacağı yarar ne olursa olsun, benim için hiçbir futbolcu vazgeçilmez değildir. Yeter ki değerlerini bulsunlar, yeter ki Fenerbahçe kazansın, her futbolcunun satışına onay veririm" dediği belirtiliyor.
HER TEKLİFİ DEĞERLENDİRİN
Bonservis ücretiyle oyuncu alabilmesi futbolcu satmasına bağlı olan Fenerbahçe, gelen her türlü teklifi değerlendirmeye alıyor. Aykut Kocaman; Van Persie, Kjaer, Skrtel ve Ozan dahil her futbolcuyu değerini bulması halinde satabileceklerini yönetime rapor etti.
Emre BOL
- 27 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:00
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Onu diyecek adam Pepe kadar kariyer sahibiyse ona da verelim :)
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Ne alaka arkadaş biri kendisi için bile başka şeyi yakıştırıyor ;)
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
ömer Burak yılmazı aldırmadık diyenler ALAMADINIZ :) bunu bi kenara yazın Pepeye gelecek olursak 5MEuro imza parası senelik 4M de veremez BEJEKE
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