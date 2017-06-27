 Volkan Demirel, Fenerbahçe'de kaldı – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Volkan Demirel, Fenerbahçe'de kaldı

    Kulübünün, milli kaleci ile sözleşme uzatma konusunda anlaştığı bildirildi.

    Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, kontratı sona eren ve henüz resmi sözleşme imzalamayan tecrübeli file bekçisi , yeni sezon öncesinde sarı-lacivertli ekibin yaptığı ilk antrenmanda takımla çalıştı.

    Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın tamamında yer alan deneyimli kaleciyle anlaşmaya varıldığı ve resmi sözleşmenin yakın zamanda imzalanacağı öğrenildi.

    Sarı-lacivertli takımda 15 sezonu geride bırakan kaptan Volkan Demirel, yeni sözleşmeyle birlikte kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek.

    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:11
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