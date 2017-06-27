 ''Van Persie gelmesin'' – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    '' gelmesin''

    ''Van Persie gelmesin''

    ’un efsane isimlerinden , RVP’nin kulübe dönmemesi gerektiğini söyledi. Hanegem “Fiziksel olarak çok kötü durumda” dedi.

    Sarı-lacivertlilerin büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak bir türlü faydalanamadığı Robin van Persie'nin 'a döneceği konuşuluyordu. Ancak kulübün etkin isimlerinden Willem van Hanegem, 33 yaşındaki futbolcunun geri dönüşüne karşı çıktı. 73 yaşındaki efsane isim Algemeen Dagblad Gazetesi'nde kaleme aldığı köşe yazısında Robin 'nin dönmesi halinde dahi Feyenoord'a katkı veremeyeceğini söyledi.

    'BENİM İÇİME SİNMEZ'
    İşte 'in o cümleleri: "Fer, Wijnaldum, İndi, Vrij para kazandırıp gittiler. Belki bir gün dönerler. Ancak aynı şeyleri Van Persie için söyleyemem. Bu transfer benim içime sinmez. Van Persie gerçekten harika bir futbolcu ama asla bir Kuyt değil. İnsanlar Kuyt'ta yaşananlara benzer şeyler bekliyorlar ama Van Persie fiziksel olarak çok kötü durumda"



    TOTTİ İLE BULUŞTU
    Van Persie, Roma'nın efsane ismi Totti ile buluştu. İnstagram'a yüklediği fotoğrafın altına "Büyük Totti. Ne futbolcu ama. Saygı" notunu düştü. RVP ayrıca yeni sezona boks yaparak hazırlandığı bir videosuna da paylaştı.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:04
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