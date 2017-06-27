''Van Persie gelmesin''
Feyenoord’un efsane isimlerinden van Hanegem, RVP’nin kulübe dönmemesi gerektiğini söyledi. Hanegem “Fiziksel olarak çok kötü durumda” dedi.
'BENİM İÇİME SİNMEZ'
İşte van Hanegem'in o cümleleri: "Fer, Wijnaldum, İndi, Vrij para kazandırıp gittiler. Belki bir gün dönerler. Ancak aynı şeyleri Van Persie için söyleyemem. Bu transfer benim içime sinmez. Van Persie gerçekten harika bir futbolcu ama asla bir Kuyt değil. İnsanlar Kuyt'ta yaşananlara benzer şeyler bekliyorlar ama Van Persie fiziksel olarak çok kötü durumda"
TOTTİ İLE BULUŞTU
Van Persie, Roma'nın efsane ismi Totti ile buluştu. İnstagram'a yüklediği fotoğrafın altına "Büyük Totti. Ne futbolcu ama. Saygı" notunu düştü. RVP ayrıca yeni sezona boks yaparak hazırlandığı bir videosuna da paylaştı.
- 27 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 02:04
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Onu diyecek adam Pepe kadar kariyer sahibiyse ona da verelim :)
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Ne alaka arkadaş biri kendisi için bile başka şeyi yakıştırıyor ;)
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
ömer Burak yılmazı aldırmadık diyenler ALAMADINIZ :) bunu bi kenara yazın Pepeye gelecek olursak 5MEuro imza parası senelik 4M de veremez BEJEKE
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