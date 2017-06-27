Valbuena’dan duygusal veda

32 yaşındaki yıldız, özetle şu ifadeleri kullandı: "Mükemmel hatıralar ve mutlulukla görevimi tamamlayarak bugün ayrılıyorum. Bu şehirde, bu stadyumda ve muhteşem atmosferde çok güzel anlar yaşadım. Her zaman kalbimde olacaksınız. Bu güçlü hatıraları unutmayacağım. Kariyerimin yeni sayfası ve Fenerbahçe için heyecanlıyım. Futbol ülkesi olan Türkiye'de olduğum sürece beni destekleyeceğinizden eminim."