 Valbuena’dan duygusal veda – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Valbuena’dan duygusal veda

    Valbuena’dan duygusal veda

    Mathieu Valbuena, Olmypique ve Fransız taraftarlar için Instagram hesabından uzun bir veda yazısı yayınladı.

    32 yaşındaki yıldız, özetle şu ifadeleri kullandı: "Mükemmel hatıralar ve mutlulukla görevimi tamamlayarak bugün ayrılıyorum. Bu şehirde, bu stadyumda ve muhteşem atmosferde çok güzel anlar yaşadım. Her zaman kalbimde olacaksınız. Bu güçlü hatıraları unutmayacağım. Kariyerimin yeni sayfası ve Fenerbahçe için heyecanlıyım. Futbol ülkesi olan Türkiye'de olduğum sürece beni destekleyeceğinizden eminim."

    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:43
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