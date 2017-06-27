Sow’un yerine tangocu
F.Bahçe, Sow’un dönmeme ihtimaline karşı alternatif arayışını sürdürüyor. Menajerler, Sao Paulo’nun Arjantinli ismi Ricardo Centurion’u teklif etti.
Sao Paulo'nun oyuncusu olan ama sezonu Boca Juniors'ta kiralık tamamlayan Arjantinli için Brezilyalılarla temas kurulmasına karar verildi. Valbuena'nın menajerinin yürüttüğü görüşmelerde henüz rakamlar konuşulmaya başlanmadı. Oyuncu için ön çalışma yapan yönetim, sonrasında teklif yapılıp yapılmaması kararı verilecek.
- 27 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:02
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Onu diyecek adam Pepe kadar kariyer sahibiyse ona da verelim :)
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Ne alaka arkadaş biri kendisi için bile başka şeyi yakıştırıyor ;)
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
ömer Burak yılmazı aldırmadık diyenler ALAMADINIZ :) bunu bi kenara yazın Pepeye gelecek olursak 5MEuro imza parası senelik 4M de veremez BEJEKE
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