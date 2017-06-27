Newcastle da Skrtel’i istiyor

Kanarya, Simon Kjaer'i satmayı düşünürken partneri Martin Skrtel'e teklif üzerine teklif geliyor.

Swansea City ve Celtic'in ardından şimdi de Newcastle United, Slovak stopere kanca attı. Teknik direktör Rafa Benitez'in Premier Lig tecrübesi yüksek savunmacıyı mutlaka takımda görmek istediği belirtildi. Sarı-lacivertliler, Skrtel'i 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Liverpool'dan saflarına katmıştı. Sert ve inatçı yapısıyla tribünlerin sevgilisi olan tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon çubuklu formayı 49 kez taşıdı. Skrtel 3 kez fileleri sarsmayı başardı. Premier Lig CV'si çok iyi olduğu için hala peşinde kuyruk var.