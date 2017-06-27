 Kanarya sezonu açıyor – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Kanarya sezonu açıyor

    Kanarya sezonu açıyor

    yeni teknik direktörü Aykut Kocaman yönetiminde bugün topbaşı yapıyor. 2017-18 sezonunda tek bir hedef var: Şampiyonluk.

    Sarı-lacivertliler, 2017-18 sezonunu resmen açıyor. yeni sezonun ilk idmanını bir kez daha takımı devralan teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirecek. Kanarya, İstanbul'daki çalışmaların ardından 1 Temmuz'da Topuk Yaylası'na hareket edecek. 8 Temmuz'da İstanbul'a dönecek. 11 Temmuz'da İsviçre'ye uçacak. 19 Temmuz'a kadar burada çalışacak. Yeni sezonun ilk resmi maçını Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda oynayacak.

    MAÇ PROGRAMI
    8 Temmuz Juventus Bükreş
    12 Temmuz Sporting Lizbon
    15 Temmuz Marsilya
    17 Temmuz Athletic Bilbao
    19 Temmuz Monaco
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:32
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