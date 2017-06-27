 Kameni’de sorun aynı – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Kameni’de sorun aynı

    Kameni’de sorun aynı
    Sarı-lacivertlilerde kaleci transferi yılan hikayesine döndü. Şu anda gündemdeki tek isim Malaga'lı ... Kulübü ile sorun yok. Kemurunlu file bekçisi 3 yıllık sözleşme ve sezon başına 3 milyon euro'da direttiği için transfer sonuçlanmıyor. İspanyol basını, F.Bahçe'nin teklifinin ise 2+1 yıllık kontrat ve yıllık 1 milyon 750 bin euro olarak yazdı.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:46
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