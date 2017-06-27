 İbra mı? imkansız – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    İbra mı? imkansız

    İbra mı? imkansız
    F.Bahçe yönetimi, Zlatan İbrahimovic ile ilgilendikleri yönündeki haberleri yalanladı. Sarı- lacivertliler oyuncunun bugüne kadar kazandığı paraların çok yüksek olduğuna dikkat çekerek taraftarlarından bu tip haberlere itibar etmemelerini istedi. Yapılan açıklamada İbra'yı almanın imkansız olduğu vurgulandı.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:35
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