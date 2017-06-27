İbra mı? imkansız

F.Bahçe yönetimi, Zlatan İbrahimovic ile ilgilendikleri yönündeki haberleri yalanladı. Sarı- lacivertliler oyuncunun bugüne kadar kazandığı paraların çok yüksek olduğuna dikkat çekerek taraftarlarından bu tip haberlere itibar etmemelerini istedi. Yapılan açıklamada İbra'yı almanın imkansız olduğu vurgulandı.