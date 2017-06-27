 Fenerbahçe'nin efsane ismi hastaneye kaldırıldı – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Fenerbahçe'nin efsane ismi hastaneye kaldırıldı

    Fenerbahçe'nin efsane ismi hastaneye kaldırıldı

    Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu, geçirdiği zatürre rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

    Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Can Bartu'nun zatürre rahatsızlığı nedeniyle hasteneye kaldırıldığını duyururken, şu ifadelerin yer aldığı bir geçmiş olsun mesajı yayımladı:

    "Fenerbahçemizin ve Türk sporunun efsane isimlerinden, aynı dönemlerde hem futbol hem de basketbol milli takımlarımızda görev alarak dünyada eşine rastlanmayacak bir kariyere sahip olan Can Bartu, geçirdiği zatürre rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kızıltoprak'taki Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavisine devam edilen efsane sporcumuz Sevgili Can Bartu'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyoruz."

    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:36
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