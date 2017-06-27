Fenerbahçe'nin efsane ismi hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu, geçirdiği zatürre rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Can Bartu'nun zatürre rahatsızlığı nedeniyle hasteneye kaldırıldığını duyururken, şu ifadelerin yer aldığı bir geçmiş olsun mesajı yayımladı:
"Fenerbahçemizin ve Türk sporunun efsane isimlerinden, aynı dönemlerde hem futbol hem de basketbol milli takımlarımızda görev alarak dünyada eşine rastlanmayacak bir kariyere sahip olan Can Bartu, geçirdiği zatürre rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kızıltoprak'taki Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavisine devam edilen efsane sporcumuz Sevgili Can Bartu'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyoruz."
- 27 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 15:36
-
G.Saray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
Aslan SELCUK COK FORMDA YA IYI TATIL YAPIYOR YAP BAKALIM SELCUK EFENDI BIRKI FRIKIKLE OLMUYOR BU ISLER DÖKÜLÜYORSUN SON 2 YILDIR HADI BAKALIM
-
Carole de apronda!
Toplam 9
Yorum
Aslan LINNES VE CAROLE BENCE IYI BEKLER BIZE ORTA SAHADA VE DEFANSIN GÖBEGINDE PROBLEMIMIZ COK BÜYÜK DONK DEJONK SELCUKLA OLMUYOR TOLGA IYI YEDEK
-
Onazi için 5 milyon euro
Toplam 4
Yorum
balturk onazzi iyi bir top çalıcı mümkünse satılmamalı
Fenerbahçe'nin efsane ismi hastaneye kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.