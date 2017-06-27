Fenerbahçe’de bayramlaşma
Fenerbahçe Kulübü’nde geleneksel bayramlaşma töreni Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı. Bayramlaşmaya kürek ve boks şubelerinin sporcuları da katıldı.
- 27 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 11:55
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Kampa U17’ler damga vuracak
Toplam 1
Yorum
YON EURO LAR. KİMİN İÇİN HARCANIR ? KAZANDIRIN BU GENÇLERİ GS YA. LİGLERDEKİ TAKIMLARDA YERLİ FUTBOLCU YOK GİBİ. TAKIMLAR SANKİ TÜRK TAKIMI DEĞİL. O ZAMAN NİYE HARCANIR BU MİL
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Sert, agresif ve acımasız!
Toplam 1
Yorum
Kartal iyi gelsin 3 maçin birini oynar, o da sakatlanmazsa... ne gerek var o kadar para vermeye emekliligi için geliyor...
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Ndiaye müjdesi
Toplam 4
Yorum
Trabzonlu Yahşıdı.Ama fiyat bahalıdı
Fenerbahçe’de bayramlaşma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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