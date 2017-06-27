 Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı! – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    'de 3 isim kadro dışı!

    Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı!

    Sezonun ilk antrenmanını yapan 'de 3 ismin kadro dışı kaldığı açıklandı. , ve , takımla birlikte çalışmalarda yer almayacak.

    Sezonun ilk antrenmanını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapan 'de 3 isim kadro dışı bırakıldı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında dönemin teknik direktörü Dick Advocaat tarafından da kadro dışı bırakılan ve sonrasında affedilen ve , Teknik Direktör Aykut Kocaman tarafından da kadro dışı bırakıldı. Sezonun bitiminin ardından A Milli Takım kadrosuna çağrılan ve 3 Temmuz'a kadar izinli olan de, takımla birlikte yapılacak olan antrenmanlarda yer almayacak. Bu 3 isim, kendileri için hazırlanan program dahilinde çalışmalarını Dereağzı'nda bulunan tesislerde sürdürecek.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:55
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