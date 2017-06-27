 Doumbia’dan müjde geldi – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Doumbia’dan müjde geldi

    Doumbia’dan müjde geldi
    Sporting Lizbon'un transferi iyice zora girdi, F.Bahçe'ye gün doğdu. Sporting, Fildişili forvetih sözleşmesine koydurmak istediği maddeler yüzünden geri adım atmak üzere. Portekiz ekibi Roma'ya 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonlu bir teklif sunmuş, Doumbia'ya ise 2.7 milyon euro önermişti. Oyuncuya F.Bahçe'nin teklifi ise 3 milyon euro.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:29
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