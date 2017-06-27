 ''Bonservisimi verin gideyim'' – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    ''Bonservisimi verin gideyim''

    ''Bonservisimi verin gideyim''
    Fenerbahçe'ye sezon başında bedelsiz olarak gelen Roman Neustadter'den sürpriz bir talep geldi. Çizme'den Roma'nın kendisine talip olduğunu menajeri aracılığıyla kulübe ileten Rus oyuncu, bonservisinin bedelsiz verilmesi durumunda, takımdan ayrılabileceğini iletti. F.Bahçe'ye sürekli oynamak için gelen Neustadter, sezonun çoğunu yedek kulübesinde geçirmişti.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:52
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