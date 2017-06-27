 Bayan Milka’dan teşekkür – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Bayan Milka’dan teşekkür

    Bayan Milka’dan teşekkür
    Bir F.Bahçe efsanesi olan geçtiğimiz aylarda yaşamını yitirmişti. Sarı-lacivertli kulüp, Veselinovic ailesine büyük ilgi göstermişti. Efsane ismin eşi Milka Veselinovic "Cenazesine F.Bahçe'den eski oyuncuları da geldi. Bize büyük vefa gösterdiler. Yaptıkları unutulmaz" dedi.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:36
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