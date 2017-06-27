 6'ya iş tamam – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    6'ya iş tamam

    6'ya iş tamam

    Başarılı kaleci tatile çıkmadan yönetime “Sözleşme şartlarını da, süresini de, alacağım parayı da siz belirleyin” demişti. Teklif belli oldu: 6 milyon TL’den 2+1 yıllık sözleşme.

    Kanarya'da 'in sözleşmesi sezon sonu bitmişti. "40 yaşına kadar futbol oynamak istiyorum" diyen kaptanın yeni kontratı merak ediliyordu. Volkan ilk olarak 3 yıllık bir sözleşme isterken, sarı- lacivertli yönetim bu süreyi uzun bulmuştu. İkinci görüşmede ise tecrübeli oyuncu "Ben Fenerbahçeliyim. Size zorluk çıkarmam. Sözleşme şartlarını da, süresini de, alacağım parayı da siz belirleyin" diyerek ailesiyle birlikte tatile çıkmıştı. Yönetimin Volkan'a yaptığı öneri ortaya çıktı.

    PERFORMANSA BAĞLI
    Sarı-lacivertli idareciler takımın iyi-kötü günlerinde hep dimdik duran Volkan Demirel'e makul bir teklif sundu. Volkan'ın 3 yıllık isteğini fazla bulan yönetim kontratı 2+1 yıllık yapmayı düşünüyor. İlk 2 yıl için sözleşmede yazacak rakam da 6 milyon TL olacak. Artı 1'lik opsiyon öncesi iki taraf bir kez daha masaya oturacak. Ancak Volkan Demirel yenilenen kontratının 2. yılında en az 30 maça ilk 11'de başlarsa 3. yıl maaşı yine 6 milyon TL olacak. Aksi takdirde başarılı eldivenin alacağı rakam 4.5 milyon TL 'ye düşecek.

    GEÇEN SEZON NE YAPTI?
    Oynadığı maç - 28
    Yediği gol - 25
    Yediği gol ortalaması - 0.9
    Gol yemediği maç sayısı - 9
    Maç başı kurtarış 2.8 Kurtarış oranı - %75
    Ceza sahası içiden kurtarış - %64
    Ceza sahası dışından kurtarış - %89
    Topu oyuna sokma başarısı - %76
    Sarı kart - 5
    Kırmızı kart -
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:05
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