6'ya iş tamam
Başarılı kaleci tatile çıkmadan yönetime “Sözleşme şartlarını da, süresini de, alacağım parayı da siz belirleyin” demişti. Teklif belli oldu: 6 milyon TL’den 2+1 yıllık sözleşme.
PERFORMANSA BAĞLI
Sarı-lacivertli idareciler takımın iyi-kötü günlerinde hep dimdik duran Volkan Demirel'e makul bir teklif sundu. Volkan'ın 3 yıllık isteğini fazla bulan yönetim kontratı 2+1 yıllık yapmayı düşünüyor. İlk 2 yıl için sözleşmede yazacak rakam da 6 milyon TL olacak. Artı 1'lik opsiyon öncesi iki taraf bir kez daha masaya oturacak. Ancak Volkan Demirel yenilenen kontratının 2. yılında en az 30 maça ilk 11'de başlarsa 3. yıl maaşı yine 6 milyon TL olacak. Aksi takdirde başarılı eldivenin alacağı rakam 4.5 milyon TL 'ye düşecek.
GEÇEN SEZON NE YAPTI?
Oynadığı maç - 28
Yediği gol - 25
Yediği gol ortalaması - 0.9
Gol yemediği maç sayısı - 9
Maç başı kurtarış 2.8 Kurtarış oranı - %75
Ceza sahası içiden kurtarış - %64
Ceza sahası dışından kurtarış - %89
Topu oyuna sokma başarısı - %76
Sarı kart - 5
Kırmızı kart -
- 27 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:05
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Onu diyecek adam Pepe kadar kariyer sahibiyse ona da verelim :)
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Ne alaka arkadaş biri kendisi için bile başka şeyi yakıştırıyor ;)
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
ömer Burak yılmazı aldırmadık diyenler ALAMADINIZ :) bunu bi kenara yazın Pepeye gelecek olursak 5MEuro imza parası senelik 4M de veremez BEJEKE
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