 Wiel merakı – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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HEPSİ
    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    merakı

    Wiel merakı
    F.Bahçe'de sezon açılışı öncesi en çok merak edilen konulardan birisi 'in zamanında takıma katılıp katılmayacağı. Yönetim, disiplinsiz davranışları nedeniyle birçok kez para ve kadro dışı kalma cezasına çarptırılan Hollandalı futbolcudan kurtulmaya çalışıyor. Wiel zamanında dönmezse, daha önceki vukuatları da göz önüne alınarak sözleşmesinin feshi için adım atılacak.
    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:26
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