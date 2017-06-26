Sow’dan Dia’lı bayram mesajı
Sarı-lacivertli bonservisini almak için Al Ahli ile görüşmeler yaptığı Moussa Sow, instagram'dan yaptığı paylaşımla Ramazan Bayramı'nı kutladı. F.Bahçe'nin eski futbolcusu İssiar Dia'nın da yer aldığı fotoğrafın altına "Dünyadaki tüm müslümanların bayramı mübarek olsun" yazan Sow'un gönderisi taraftarlardan onbinlerce beğeni aldı.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:32
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