 Sow’dan Dia’lı bayram mesajı – Fotomaç – 26 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Sow’dan Dia’lı bayram mesajı

    Sow’dan Dia’lı bayram mesajı
    Sarı-lacivertli bonservisini almak için Al Ahli ile görüşmeler yaptığı Moussa Sow, instagram'dan yaptığı paylaşımla Ramazan Bayramı'nı kutladı. F.Bahçe'nin eski futbolcusu İssiar Dia'nın da yer aldığı fotoğrafın altına "Dünyadaki tüm müslümanların bayramı mübarek olsun" yazan Sow'un gönderisi taraftarlardan onbinlerce beğeni aldı.
    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sow’dan Dia’lı bayram mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.