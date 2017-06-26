Mbokani’den Fener itirafı
D.Kiev'li forvet Mbokani, Ukrayna basınına kariyeriyle ilgili açıklama yaptı. Beşiktaş'ın da gündeminde olduğu iddia edilen 31 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'den ilgilenen kulüpler var. Geçen yıl Beşiktaş'a çok yaklaşmıştım. Şimdi de F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon'dan teklif aldım" dedi.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:57
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