Kocaman sorunlar
Kjaer ve Van Persie gidecek mi kalacak mı belli değil. Sow ve Lens’in durumları karmaşık. Emenike atsan atılmıyor, satsan satılmıyor! Fernandao’nun sakatlıktan nasıl döneceği belirsiz. Golcü, on numara ve iki kanat oyuncusu lazım ama atılan somut bir adım yok, çalışmalar sadece araştırma bazında devam ediyor. Kısacası; Aykut Kocaman'ı dağ gibi sorunlar bekliyor.
Mehmet Ekici, Valbuena ve Dirar transferleriyle ses getiren Fenerbahçe'de bir de madalyonun öteki yüzü var. Transferler camia içinde heyecan yaratsa da belirsizlikler bir o kadar can sıkıcı...
Ortada çözüm bekleyen birçok sorun var. Takımdan gitmesi istenenler, kalması istenip de durumu belirsiz olanlar, ayrılıp ayrılmayacağı belli olmayanlar, özgüvenini yitirmiş oyuncular, hiçbir şey vermeyip yüksek ücretleriyle mali açıdan kulübü zor durumda bırakanlar... Say da say!
Fenerbahçe sezonu bayramın üçüncü günü, yani salı günü açacak. Ancak kamp dönemi söz konusu belirsizlikler nedeniyle hiç de kolay geçmeyecek. Aykut hocayı 'Kocaman' sorunlar bekliyor.
İşte madde madde o sorunlar...
-Sözleşmesi biten Volkan Demirel'le tatil dönüşü yeni kontrat yapılacak ama takımda ciddi bir ikinci kaleci sorunu var. Ospina, Kameni gibi önemli isimler gündeme geldi ancak bir sonuç alınamadı.
-Transferlere kaynak oluşturmak için Kjaer satılık listesinde. Talipleri var ama şu ana kadar bilinen resmi bir başvuru yok. Danimarkalı futbolcu, kafa olarak F.Bahçe'yi bitirdi. Kalırsa da sorun olacak gibi duruyor. İngiltere'den gelen teklifler Martin Skrtel'in kafasını karıştırmış durumda. Sürpriz bir ayrılık yaşanırsa şaşmamalı.
-Hasan Ali Kaldırım sözleşme uzattı; Aykut hoca, İsmail Köybaşı'na soğuk bakıyor. Sol bek aranıyor.
-Ozan Tufan kulüp arıyor, Volkan Şen de gitmek istiyor. Wiel, Emenike, Salih ve Stoch ise gözden çıkartıldı. Ancak durumları belirsiz.
-Forvette ciddi kriz var. Feyenoord'la flört eden Van Persie gidecek mi kalacak mı belli değil. Sow ve Lens'in durumları karmaşık. Fernandao'nun sakatlıktan nasıl döneceği belirsiz.
-Golcü, on numara ve iki kanat oyuncusu lazım ama atılan somut bir adım yok, çalışmalar sadece araştırma bazında devam ediyor.
HERKESE BİR ŞANS DAHA TANIYACAK
Aykut Kocaman, kalacak-gidecek oyuncular konusunda kafasında bir fikir oluşturdu. Ancak tecrübeli hoca aceleci davranmayacak, herkese bir şans daha verecek. Topuk Yaylası kampının sonunda soru işaretleri oluşturan oyuncular hakkında son kararını verecek. Tecrübeli teknik adam kampın ardından yönetime bir rapor sunacak.
Ortada çözüm bekleyen birçok sorun var. Takımdan gitmesi istenenler, kalması istenip de durumu belirsiz olanlar, ayrılıp ayrılmayacağı belli olmayanlar, özgüvenini yitirmiş oyuncular, hiçbir şey vermeyip yüksek ücretleriyle mali açıdan kulübü zor durumda bırakanlar... Say da say!
Fenerbahçe sezonu bayramın üçüncü günü, yani salı günü açacak. Ancak kamp dönemi söz konusu belirsizlikler nedeniyle hiç de kolay geçmeyecek. Aykut hocayı 'Kocaman' sorunlar bekliyor.
İşte madde madde o sorunlar...
-Sözleşmesi biten Volkan Demirel'le tatil dönüşü yeni kontrat yapılacak ama takımda ciddi bir ikinci kaleci sorunu var. Ospina, Kameni gibi önemli isimler gündeme geldi ancak bir sonuç alınamadı.
-Transferlere kaynak oluşturmak için Kjaer satılık listesinde. Talipleri var ama şu ana kadar bilinen resmi bir başvuru yok. Danimarkalı futbolcu, kafa olarak F.Bahçe'yi bitirdi. Kalırsa da sorun olacak gibi duruyor. İngiltere'den gelen teklifler Martin Skrtel'in kafasını karıştırmış durumda. Sürpriz bir ayrılık yaşanırsa şaşmamalı.
-Hasan Ali Kaldırım sözleşme uzattı; Aykut hoca, İsmail Köybaşı'na soğuk bakıyor. Sol bek aranıyor.
-Ozan Tufan kulüp arıyor, Volkan Şen de gitmek istiyor. Wiel, Emenike, Salih ve Stoch ise gözden çıkartıldı. Ancak durumları belirsiz.
-Forvette ciddi kriz var. Feyenoord'la flört eden Van Persie gidecek mi kalacak mı belli değil. Sow ve Lens'in durumları karmaşık. Fernandao'nun sakatlıktan nasıl döneceği belirsiz.
-Golcü, on numara ve iki kanat oyuncusu lazım ama atılan somut bir adım yok, çalışmalar sadece araştırma bazında devam ediyor.
HERKESE BİR ŞANS DAHA TANIYACAK
Aykut Kocaman, kalacak-gidecek oyuncular konusunda kafasında bir fikir oluşturdu. Ancak tecrübeli hoca aceleci davranmayacak, herkese bir şans daha verecek. Topuk Yaylası kampının sonunda soru işaretleri oluşturan oyuncular hakkında son kararını verecek. Tecrübeli teknik adam kampın ardından yönetime bir rapor sunacak.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:53
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