Kocaman sorunlar

Mehmet Ekici, Valbuena ve Dirar transferleriyle ses getiren'de bir de madalyonun öteki yüzü var. Transferler camia içinde heyecan yaratsa da belirsizlikler bir o kadar can sıkıcı...Ortada çözüm bekleyen birçok sorun var. Takımdan gitmesi istenenler, kalması istenip de durumu belirsiz olanlar, ayrılıp ayrılmayacağı belli olmayanlar, özgüvenini yitirmiş oyuncular, hiçbir şey vermeyip yüksek ücretleriyle mali açıdan kulübü zor durumda bırakanlar... Say da say! Fenerbahçe sezonu bayramın üçüncü günü, yani salı günü açacak. Ancak kamp dönemi söz konusu belirsizlikler nedeniyle hiç de kolay geçmeyecek. Aykut hocayıbekliyor.-Sözleşmesi biten'le tatil dönüşü yenikontrat yapılacak ama takımdaciddi bir ikinci kaleci sorunuvar.gibiönemli isimler gündeme geldiancak bir sonuç alınamadı.-Transferlere kaynakoluşturmak içinsatılıklistesinde. Talipleri var amaşu ana kadar bilinen resmi birbaşvuru yok. Danimarkalı futbolcu,kafa olarak F.Bahçe'yibitirdi. Kalırsa da sorun olacakgibi duruyor. İngiltere'dengelen teklifler'inkafasını karıştırmış durumda.Sürpriz bir ayrılık yaşanırsaşaşmamalı.-Hasan Ali Kaldırım sözleşmeuzattı; Aykut hoca, İ'na soğuk bakıyor.Sol bek aranıyor.-Ozan Tufan kulüp arıyor,de gitmek istiyor.veise gözden çıkartıldı.Ancak durumları belirsiz.-Forvette ciddi kriz var.'la flört edengidecek mi kalacak mıbelli değil.vein durumlarıkarmaşık.'nunsakatlıktan nasıldöneceği belirsiz.-Golcü, on numara ve ikikanat oyuncusu lazım amaatılançalışmalar sadece araştırmabazında devam ediyor. Aykut Kocaman , kalacak-gidecek oyuncular konusunda kafasında bir fikir oluşturdu. Ancak tecrübeli hoca aceleci davranmayacak, herkese bir şans daha verecek. Topuk Yaylası kampının sonunda soru işaretleri oluşturan oyuncular hakkında son kararını verecek. Tecrübeli teknik adam kampın ardından yönetime bir rapor sunacak.