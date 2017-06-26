Kjaer’in yerine Colley
Danimarkalı stoperin ayrılması ihtimalini değerlendiren F.Bahçe’nin, Genk’te oynayan Omar Colley’i yakın takibe aldığı ortaya çıktı.
Simon Kjaer'i iyi bir teklif gelmesi durumunda elden çıkarmayı planlayan Fenerbahçe'nin, KRC Genk'ten Omar Colley'i transfer gündemine aldığı öne sürüldü. Belçika basınında çıkan haberde; Lille ve Fenerbahçe'nin Colley için menajeriyle görüştüğü ve oyuncunun iki kulübe de sıcak baktığı belirtildi. Genk'in Gambiyalı 24 yaşındaki stoper için 5 milyon euro bonservis bedeli istediği ifade edilirken,Fenerbahçe ve Lille'in Colley için fiyatı düşürmeye çalıştığı aktarıldı. Haberin detayında Genk'in ise 2 yıl kontratı olan 1.92 boyundaki yetenekli stoperi kadrosunda en az 1 yıl daha tutmayı planladığı bilgisi verildi.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Kjaer’in yerine Colley haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.